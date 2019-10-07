Öğretmenlerin 'iyilik' videosu paylaşım rekoruna gidiyor

KIRŞEHİR (İHA) – İyiliğin domino etkisini oluşturmak isteyen öğretmenler, hazırladıkları ‘iyilik yap iyilik bul' adlı proje ile sosyal medyada paylaşım rekoruna koşuyor.

Kırşehir Cumhuriyet Okulu okul öncesi öğretmeni Yasemin Dağlı ve Konya Orhangazi İlkokulu sınıf öğretmeni Hamza Evmez tarafından hazırlanan sonrasında da yüze yakın öğretmenin ortak olduğu ‘iyilik yap iyilik bul' projesi, evrensel iyilik ve nezaket akımı başlatılmak isteniyor. Başlatılan proje ile iyiliğin her bölgeye yayılması ve insanların iyiliğe teşvik edilmesini sağlayacaklarını belirten proje koordinatörlerinden Yasemin Dağlı, “Yüze yakın öğretmenle iyilik yap iyilik bul diyeceğiz. Evrensel bir iyilik ve nezaket akımı başlatarak iyiliğin domino etkisini oluşturmak. Bu amaç doğrultusunda insanları iyiliğe teşvik ederek iyilik yapmanın hazzını yaşatmak istiyoruz” dedi.

Proje kapsamında, doğaya, yaşlılara ve engellilere iyilikte bulunacaklarını anlatan Dağlı, “İyilik yaparken çocuklara adabı muaşeret kurallarını öğretmeyi hedefliyoruz. Projenin başlangıç aşamasında insanlardan 3 kişiye iyilikte bulunmasını istiyoruz. İyilik yapan ve yapılan 3'er kişinin de başkalarına iyilikte bulunmalarını diliyoruz. Yapacağımız çalışma ile iyilik zinciri oluşturmak istiyoruz. İnanıyoruz ki; en büyük yatırım iyiliğe yapılan yatırımdır”diye konuştu.

Proje kapsamında, anket çalışmalarının yanı sıra öğrenci sloganları, akrostiş çalışmaları, okullarda proje bilgilendirilmesi, sevgi değeri etkinlikleri, logo ve afiş çalışmaları, tarihi değerlere saygı etkinliklerinin yapılması gibi çalışmalar aktif olarak Nisan ayı sonuna dek sürdürülecek. Proje ile yaşanılan çevrede yardıma ihtiyaç duyulan alanların incelenmesi, doğa, hayvanlar, engelliler, çocuklar, yaşlılar gibi iyilik yapılacak alanların tespiti ile birlikte öğrencilerin yaparak ve yaşayarak gerçekleşen etkinliklerde sorumluluk bilincini kazanmaları hedefleniyor.