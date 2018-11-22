Okul sporları kros yarışmaları ile başladı

Yarışmalarda; gençler(A) kız-erkek takım, gençler (B) kız-erkek ve yıldızlar kız-erkek takım kros yarışmaları düzenlendi.

İl ve İlçelerden gelen okullarında katılımları başlayan kros il birinciliği müsabakaları takımlar arasında heyecana neden oldu. Yarışların sonunda yıldız, kız ve yıldız erkek takımlarında birinci Yunus Emre Ortaokulu, 2., Sıdıklı Ortaokulu, 3. ise Kaman Ömer Hacılı Ortaokulu oldu.

Genç kızlar A takımda birici Kırşehir Lisesi, 2. Fatma Muzaffer Mermer Kız Meslek Lisesi, 3. Aşıkpaşa Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi oldu. Genç erkekler A takımlarda ise Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Turizm Lisesi ikinci, Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Emre Aslan tarafından verildi.