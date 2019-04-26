Okulda düzenlenen paten kayma etkinliğinde çocuklar kıyasıya yarıştı

Kırşehir'de Süleyman Türkmani İlkokulunda, düzenlenen paten kayma etkinliğinde öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Öğrenciler arasında gerçekleştirilen turnuva kıyasıya yarışlara sahne oldu. Sportif faaliyetlere her zaman gerekli önemi verdiklerini belirten Süleyman Türkmani İlköğretim Okulu Müdürü Naci Sargın, çocukların sportif faaliyetlerde yakaladıkları başarının öğrenim hayatını da etkilediğini belirtti.

Eğitimin çok yönlü bir kavram olduğunu anlatan Okul Müdürü Sargın, "“Öğrencilerimizin sosyal ve sportif faaliyetler yönünden gelişimlerini en iyi şekilde sağlamak, onların özgüvenlerini ve insanlarla olan ilişkilerini geliştirmek için etkinlikler düzenliyoruz. Bu faaliyetler öğrencilerimizin becerilerini ve ilişkilerini geliştirme anlamında yardımcı oluyor."dedi.

Okulda düzenlenen etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını da birleştirdiklerini belirten Sargın, "Çocuklarımız için çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklere paten şenliğini de ekledik. Bilhassa ilimizde yeni olan paten sporunu öğrencilerimizin sevip benimsediğini gördük. Kendi çapında bu sporu yapan öğrencilerimiz vardı. Biz çocuklarımızı bu bağlamda bir araya getirmek istedik. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıftan yaklaşık 60 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz turnuvada öğrencilerimiz tüm aksesuarlarıyla tam takım olarak yarıştı."ifadelerini kulandı.