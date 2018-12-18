Okullar arası voleybol turnuvası düzenlendi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde okullar arası voleybol turnuvaları tamamlandı.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, final müsabakalarıyla tamamlandı. Hafta boyunca yapılan müsabakaların ardından finalde, Kaman İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini mağlup eden Kaman Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Kaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sibel Koç, genç sporcuların bu tür etkinliklerle hem fiziksel hem de zihinsel anlamda rahatladığını söyledi. Turnuva sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri Atatürk'ün Kaman gelişinin 99. yıl dönümünde verilecek.