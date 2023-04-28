Ölüme sürükleyen tefeci çetesi çökertildi

Kırşehir'de borçlandırdıkları kişilerin para ve arsalarını alarak bir kişiyi de ölüme sürükleyen tefeci çetesini jandarma ekipleri çökertti.

Kırşehir-Boztepe Çimeli köyünde Hüseyin Şimşek isimli şahsın borçları yüzünden kardeşine not bırakıp kendisi asarak intihar etmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT olay hakkında çalışma başlattı. Jandarma ekipleri Hüseyin Şimşek dışında 14 kişiyi farklı yollar kullanarak mağdur eden tefecilik çetesine yönelik yaptığı operasyonda 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.