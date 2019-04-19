Ömer Halis Demir, futbol turnuvası sahiplerini buldu

Şehit Ömer Halis Demir İmam-Hatip Ortaokulu, tarafından düzenlenen 'Ömer Halis Demir, Futbol Turnuvası' sonuçları açıklandı.

Bir buçuk ay süren turnuvada 1. 30 Ağustos Zafer İlkokulu oldu. Kırşehir'de 3.'sü düzenlenen turnuvanın geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. 34 okul takımın katıldığı turnuvayla Kırşehir'de öğrenciler, kıyasıya birinci olabilmek için ter döktü.

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası 2016-2017 Eğitim - Öğretim yılında 11 öğrenci ile öğretim hayatına başlayan okulda şuan 432 öğrenci eğitim alıyor. Spor etkinliklerinin yanı sıra ahlaki eğitim sürecini de ön plana alan ve Şehit Ömer Halis Demir'in adını taşıyan okul, gerçekleştirdiği sosyal projelerle de örnek oluyor.

Üçüncüsü düzenlenen futbol turnuvasında, Kırşehir genelinde ilk dörde giren okull futbol takımlarına kupaları törenle verildi. Turnuva sonucunda derece yapan okullar ise şöyle;

"30 Ağustos Zafer İlkokulu 4-C Sınıfı, 2. 30 Ağustos Zafer İlkokulu 4-E Sınıfı, 3. İMKB Zernişan Vakkas İlkokulu 4-A Sınıfı, 4.Öğretmen Ziya Kılıçözü İlkokulu 4-A Sınıfı"