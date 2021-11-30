Ömrünü dolduran ağaçların yerine yenileri dikildi

Yetkili kurumların uygun görüşü alınarak yapılan işlemlerde ömrünü tamamlamış 30 ağacın yerine 500 fidan dikimi gerçekleşti. Hastane bahçesinde yapılan ağaç dikme töreni'ne Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut ve yönetimi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Güneş ve yönetimi, sağlık sendikaları temsilcileri, Bozkırın Tabipleri Öğrenci Topluluğu Başkanı Betül Kalafat ve yönetimi ile tıp fakültesi öğrencileri katıldı.

Hazırlanan alana farklı çeşit ağaçlardan dikilerek, 'Geleceğe Nefes Projesi'ne katkı sağlandı. İl Müdürlüğü bünyesinde toplamda 12 bini geçkin ağaç toprakla buluşturulurken doğanın ve yeşilin korunması adına çalışmalar sürdürülüyor.