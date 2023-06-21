On dakikalık yağış Kırşehir'de rögarları taşırdı

Kırşehir'de ara ara etkili olan yağışlarda şehir merkezinde bulunan rögarlar taştı.

Şehirde 10 dakika aralıksız yağış sonrası Ankara Caddesi ve Masal Parkın olduğu alanlarda rögarlar taştı, Terme Caddesi üzerinde de su birikintileri oluştu. Kırşehirli vatandaşlar ise yaşanan su taşkınlarını cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı. Yağmurun şiddetli yağdığı anlarda vatandaşlar belediye otobüs duraklarında bekleyerek korunmaya çalıştı.

İlçelere bağlı köylerde tarımsal arazilerin yağışlar nedeniyle zarar gördüğü açıklandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de çiftçinin zararının asgari düzeye indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.