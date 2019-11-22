Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Kursu sertifikaları verildi

Ş. arasında ortaklaşa düzenlenen, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de eğitim desteği ile açılan istihdam garantili ‘Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Meslek Edinme Kursu'nu başarıyla tamamlayan 58 kursiyere sertifikaları verildi.

Karakurt mevkinde yer alan Agronet Seracılıkta düzenlenen sertifika dağıtım törenine Vali İbrahim Akın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İş-Kur İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, Agronet Seracılık Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Eygün, ilgili kurum amirleri ve serada işe başlayan kursiyerler katıldı. Sertifikaların sahiplerine dağıtılmasından sonra konuşan Vali Akın, “Valiliğimiz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ve Agronet Seracılık AŞ firması arasında vatandaşlarımıza yeni iş imkanı sağlayacak projenin protokolünü imzalamıştık. Kurslarını tamamlayarak buradaki sera alanında işe başlamaya hak kazanan kursiyerlerin sertifikalarını verdik. Üniversitemiz jeotermal alanda pilot üniversite seçildikten sonra bu doğrultuda önemli çalışmalar yürütmeye başladı. Bu kapsamda, Agronet Seracılık AŞ ile irtibata geçilerek ilimizde jeotermal alanda sera projesi ile ilgili değerlendirmelere başlandı. Karakurt bölgesinde tespit edilen alanda seracılık projesinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Biz de Valilik olarak bu çalışmalara katkılar sunduk" dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin sera, jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite olduğunu anlatan KAEÜ Rektörü Vatan Karakaya ise konuşmasında; "Üniversitemiz seracılık, tarım ve jeotermal alanlarında pilot seçilmiş bir üniversitedir. Üniversitemizin bilgi ve becerilerini kullanarak şehrimize faydalı işlerde bulunmaya devam edeceğiz. Amacımız Kırşehir'de jeotermalin serada kullanımını yaygınlaştırmak" diye konuştu.

Sera alanında 58 kişinin istihdam edileceğini anlatan İş Kur Kırşehir İl Müdürü Metin Ülgen Kaya'nın konuşmasının ardından program sertifika dağıtım töreni ve sera alanında yapılan inceleme ile sona erdi.