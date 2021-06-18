OSB ve sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulanıyor

Sanayi bölgesinde çalışan işçiler yerinde aş uygulamasına yoğun katılım gösterdi. Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan, OSB'de çalışan bin 500 kişinin aşılamaya ilgi gösterdiğini belirtti.

Eraslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İl Genelinde ve ülke genelinde başlatılan mobil aşı uygulaması çalışması çok profesyonelce olmuş aşılamada çalışan personelin bir bir hastaneye gitmesi iş gücü kaybına da neden olurdu. Doğru ve profesyonel karar verilmiş."

Bölgede çalışan personel ise yerinde aşı uygulamasının doğru olduğunu belirterek herkesin aşılanmasını istedi. Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen 'Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi' kapsamında aşılama süreci, yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Cacabey Meydanı'nda başlatılan aşılamalar organize sanayi bölgelerinde sürdürülüyor. OSB bölgesinde yer alan iş yerleri sağlık görevlilerinin katıldığı uygulamalarda aşılanıyor. 140 bin 140. doz aşı uygulaması da şehirde gerçekleştirildi.