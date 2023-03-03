İhlas Haber Ajansı

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Oto fareleri, 300 saatlik kaydın incelenmesi ile yakalandı

Kırşehir’de polis ekipleri tarafından aranan oto hırsızları, 300 saatlik görüntü kaydının izlenmesi sonucu yakalandı.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından aranan oto hırsızları, 300 saatlik görüntü kaydının izlenmesi sonucu yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Çiçekdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 3 gün süren çalışmaları sonrası iki otomobil hırsızını suçüstü yakaladı. 300 saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, esnafların da güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.



Suçüstü yakalanan oto hırsızları emniyette alınan ifadelerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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