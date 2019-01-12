Otomobil refüje çıktı: 2 yaralı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre A.B. yönetimindeki 40 KG 536 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde hasar meydana gelirken sürücü ile G.G., yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.