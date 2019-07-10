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Otomobil şarampole devrildi: 3 ölü

Kırşehir’in Kaman ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.


Kazai Kaman ilçesine bağlı Çadırlı Hacı Bayram köyü mevkinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.E.'nin kullandığı 06 DA 2113 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayda sürücü R.E. ile birlikte otomobilde bulunan E.A., Ö.A., H.A. ve yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede E.A., Ö.A. ve H.A. yaşamını yitirdi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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