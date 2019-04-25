Otomobil seyir halindeyken alev aldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde seyir halinde olan F.E. yönetimindeki 06 BE 0846 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücüsünün dışarı çıktığı anda çevrede bulunan esnaf yangın tüpleri ile alev alan otomobile müdahale etti. İtfaiye birimlerine haber verilmesi sonrası yangın söndürüldü. Polis, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.