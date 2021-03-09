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Otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Kırşehir’de, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, A.A., idaresindeki 40 AAT 524 plakalı otomobil, Ankara-Kayseri kara yolu Türbe Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Özay Karaboğa'ya çarptı. 112 ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karaboğa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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