İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kırşehir’de karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kırşehir'de karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Ankara-Kayseri karayolu türbe kavşağı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya T.S.'ye; Y.G.Y. kontrolündeki otomobil çarptı. Ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan T.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü Y.G.Y. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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