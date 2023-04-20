Kırşehir'de, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir-Kırıkkale yolu Ortaköy kavşağında meydana gelen kazada, Mert İşler'e ait elektrikli motosiklet ile 06 TG 349 plakalı otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.