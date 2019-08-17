İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kırşehir-Kaman ilçe karayolunda meydana geldi. D.E., yönetimindeki 40 ED 098 plakalı otomobil ile F.Ş., yönetimindeki 40 BF 810 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada; otomobillerde bulunan Ö.E., N.E., A.E., M.Ş., M.Ş., Y.E., yaralanarak ambülanslarla Kaman Devlet Hastanesi ve Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.