Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırşehir-Kaman ilçe karayolunda meydana geldi. D.E., yönetimindeki 40 ED 098 plakalı otomobil ile F.Ş., yönetimindeki 40 BF 810 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada; otomobillerde bulunan Ö.E., N.E., A.E., M.Ş., M.Ş., Y.E., yaralanarak ambülanslarla Kaman Devlet Hastanesi ve Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.