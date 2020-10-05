İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özbağ Belediyesinden Azerbaycan'a bayraklı destek

Kırşehir’in Özbağ Belde Belediyesi, Azerbaycan’a destek için belediye binasına Azerbaycan bayrağı astı.

Kırşehir'in Özbağ Belde Belediyesi, Azerbaycan'a destek için belediye binasına Azerbaycan bayrağı astı.


Özbağ Belde Belediye Başkanı Rasim Arazay, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla belediye binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrağı astığını duyurdu. Belediye Başkanı Rasim Arazay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, her koşulda ve her şartta Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirterek, “Gardaşımız  Azerbaycan'ın yanındayız” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.