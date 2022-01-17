Öztürk'ten vatandaşlara çağrı: "Fırsatçıları şikayet edin"

Döviz artışını bahane göstererek etiketlerini yükselten fırsatçılara tepki gösteren Öztürk, “Döviz yükselişini fırsat bilerek etiketleri yükselten fırsatçılar aynı hamleyi döviz düşünce göstermedi. Fırsatçıların amacı vatandaşları bu fiyatlara alıştırmaya çalışmaktır. Bu vicdansızlığın hesabını vatandaşlarımız sormalı. Devletimiz bu fırsatçılara göz açtırmıyor ancak ticarette vicdani sorumluluk önemlidir. Bu fırsatçılar ellerini vicdanlarına koymuyorlar. Her dükkânın kapısında bir polis mi görevlendirmek gerekiyor? Piyasayı tekeline almaya çalışan 3 harfli vicdansızlığına dur diyecek olan yine vatandaşlarımızdır. Haksız fiyatlarla mücadelemizde en büyük desteğimiz vatandaşlarımızın şikayetleridir. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olarak bu fırsatçılara daha fazla prim vermemelidir" diye konuştu.

Gıda ürünlerinde KDV oranının düşmesi çalışması yaptıklarını da aktaran Öztürk, "Esnafımız gıda ürünlerini toptan alırken yüzde 1 oranında KDV ödediği malları perakende satarken yüzde 8 oranında KDV ekliyor. Oran farklılıkları hem esnafa sıkıntı oluyor hem de yük vatandaşın üzerinde kalıyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken öncülüğünde gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1' düşürülmesini içeren bir teklif sunduk. Böylece hem vatandaşın cebine yüklenen KDV yükü düşecek hem de kayıt dışılık azalarak vergi gelirleri artacak" dedi.