Pazar yerlerinde, züccaciye ve nalburiye maddelerin satışının yasaklanması kaldırıldı

İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 23'üncü maddesine göre, Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında toplandı.

Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda pazarlarda giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına yönelik tedbirler, koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 tarihinden itibaren kaldırılabileceği değerlendirildi.

Değerlendirmeler kapsamında Mahalle ve Semt Pazarlarında;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.03.2020 tarih ve 12 sayılı kararı ile mahalle ve semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına, pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafının İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.03.2020 tarih ve 12 sayılı, 01.04.2020 tarih ve 18 sayılı kararları ile mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uymalarının sağlanmasına, Mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının yapılabilmesine, kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282' nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği duyuruldu.