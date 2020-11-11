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Pazarspor-Kırşehir Belediyespor maçının ertelenmesine tepki

Kırşehir Belediyespor takımı Pazarspor maçının ertelenmesi haberinin maç başlamadan 3 saat önce verilmesine tepki gösterdi.


Şehirde spor camiası maç erteleme kararına sert tepki verirken takımla birlikte maçın yapılacağı alanda olan Neşet Ertaş Taraftar gurubu lideri amigo Halil Kurt, korona virüs nedeniyle rahatsızlanan futbolculardan ötürü üzüntü duyduklarını fakat Kırşehirspor kulübüne maç saatinden 3 saat önce haber verilmesinin etik olmadığını söyledi.


Pazarspor'da 12 futbolcu, bir antrenör ve bir personelin korona virüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Müsabaka için Riza'nin Pazar ilçesine giden Kırşehirspor kafilesi ise maçın ertelendiği haberini maç saatinden 3 saat önce öğrendi. Tepkilerin ana unsuru ise TFF tarafından maç için erteleme haberinin Kırşehirspor kulübüne çok geç haber verilmesi olarak belirtiliyor. Ligin ilk müsabakası Turgutluspor maçına ise Kırşehirspor takımı futbolcularının çoğunun eksik olmasına rağmen yedek kadro ile çıkmıştı.

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