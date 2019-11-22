Petlas işçileri ellerinde ekmekle iş çıkışı yürüdü

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Petlas A.Ş. çalışanı bir grup işçi mesai sonrası toplu sözleşmeler hakkında bilgilendirme yaptığı sırada fabrika yönetiminin servisleri çıkartması üzerine işçiler, 7 kilometrelik yolu ellerinde ekmeklerle yürüdü.

Petrol İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanı Murat Kaya, “İş yerinde yaptığımız bilgilendirme sonrası işverenin servisleri çıkartmasıyla bize de emekçi kardeşlerimizle beraber 7 kilometreyi alın terimiz kurumadan yürüttüler”dedi.

İşçilere sendikanın toplu sözleşme bilgilendirmesi yaptığını anlatan Kaya, “Arkadaşlarımıza taslak ve sendikayla alakalı bilgi vermek amaçlı toplandık. İşveren servisleri gönderdi. Bize ne zaman tepki gösterirseniz anında da karşılığını alacaksınız. 2 bin Petrol İş Sendikası üyesi ile Petlas'ı marka yapan biz çalışanlar olarak birlikteliğimizi iş veren görecek. Petlas çalışanlarına sivil toplum örgütlerinin de sahip çıkacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Toplu sözleşmelerde işçilerin dertlerini masada da anlatacağını ifade eden Kaya, "Toplu iş sözleşmelerinde masalarda derdimizi anlatacağız. Masada dinlemezlerse sahalarda anlatacağız. Sahalarda dinlemezlerse meydanlarda anlatacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz süre içerisinde biz sendika olarak her zaman yanınızdayız. Her sorunla mücadele edecek güçteyiz. Bunu da herkes böyle bilsin” dedi.