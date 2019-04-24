Petlas Lastik Fabrikası çalışanları, çocuklarına çalıştıkları fabrikayı tanıttı

Kırşehir Petlas Lastik Fabrikası, 'Çocuklarımız Petlas'ta' etkinliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına farklı bakış sergiledi.

Fabrika çalışanları lastik üretim merkezinde çocuklarını ağırladı. 'Çocuklar Petlas'ta' etkinliği ile çocuklar, fabrika da çalışan babalarının çalışma alanlarını tanıyarak inceledi.

Petlas Lastik Fabrikasında ağırlanan çocuklar, anne ve babalarının çalışma ortamını görme fırsatı bulurken fabrika yönetimi tarafından düzenlenen renkli aktivitelerle eğlendi.

Sabah 09.00'da başlayıp 15.00'a kadar devam eden programda çalışanların 6-12 yaş aralığındaki çocukları fabrikada düzenlenen etkinliklerin yanı sıra lastik üretim merkezlerini de gezdi.

İlk kez gördükleri makineler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen, her gün her yer de gördükleri araç lastiklerinin nasıl bir emeğin ürünü olduğunu adım adım izleyen çocuklar, fabrika turu sonrasında aileleriyle birlikte yemek yedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği köşelerinde anne ve babalarının sağlıklı şekilde çalışabilmek için kullandıkları ekipmanları inceleyen ve bu ekipmanlara neden ihtiyaç duyduklarını öğrenen çocuklar; toz maskelerini, gözlükleri ve fosforlu yelekleri yakından gördü.

Yüz boyama, palyaço etkinliği ile keyifli vakit geçiren çocuklar, fabrikadan ayrılmadan hatıra bırakması amacıyla duvar boyama etkinliğine katıldı. Yüzlerce çocuğun el izlerini bıraktığı duvar boyama alanında çocuklar tarafından yapılan şiir ve şarkı dinletileri ile program sona erdi.