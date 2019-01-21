Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde 'Pilot Üniversiteler Yönergesi Hazırlama Çalıştayı' düzenlendi.

Programa; Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Düzce Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İdris Şahin ve üniversitelerin akademik personeli katıldı.

Çalıştayda konuşan Vali Akın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitemizin kurulduğu andan itibaren gençlerimizin iyi bir mesleki eğitim almasında ve ülkemizin nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Üniversitelere, yapacakları çalışmalarda yol gösterici olacak yönergenin hazırlanması amacıyla düzenlenen bu çalıştayın verimli ve başarılı geçeceğine inandığını belirten Vali İbrahim Akın, “Bilimin ışığında araştırma ve eğitim yapan, bilgi, teknoloji ve hizmet üreten, ürettiklerini toplum yararına sunarak yerel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan üniversitelerimiz, eğitim sürecinin en önemli halkalarındandır.

Devletimiz, üniversitelerimizdeki eğitim kalitesini yükseltmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla misyon farklılaşmasına ve ihtisaslaşmaya önem vermektedir. Bu kapsamda, bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesinin pilot yükseköğretim kurumları arasında yer alan Ahi Evran Üniversitemiz tarım ve jeotermal alanında desteklenerek ihtisaslaşma yoluna gitmiş ve üniversitemizin özverili çalışmaları sonucunda çeşitli projeler üretilmiştir. İnanıyorum ki, pilot üniversite seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi hedefleri doğrusunda yol kat ederek istediği başarıya ulaşacaktır."dedi.

Tarım ve hayvancılık şehri olan Kırşehir'de tarım ve jeotermalde pilot üniversite olarak yer almasını da değerlendiren Vali Akın, "Bu kapsamda üniversitemiz tarafından çeşitli projeler üretilmeye başlandı. Bizler de bu projelere destek veriyor, destek vermeye de devam edeceğiz. Üniversitemizce hazırlanan projeler bizlere de yol gösterici olacaktır. Bu çalıştayda üniversitelerimizin nasıl çalışmalar yapması gerektiği bir mevzuata kavuşmuş olacak, diğer üniversitelerimiz de bundan faydalanacaktır. Bu vesileyle, çalıştayın üniversitelerimiz açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu çalıştay vesilesiyle ilimize gelen Rektör ve akademisyenlere de hoş geldiniz diyorum.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise konuşmasında, “Üniversitemiz, şehrimizin kültürel, sosyal ve bilimsel alanda gelişmesi, kalkınması için en önemli kurumlardan bir tanesi. Pilot üniversite uygulamasının ilimiz üniversitesinde gerçekleşmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Hayvancılık ve tarım konusunda bu projelerle önemli gelişmeler yaşanacaktır. Üniversitelerin şehirle bütünleşmesi, şehre katkı sağlaması önemlidir. Üniversitemiz gittikçe gelişip büyüyor, sahip olunan bir akademik birikim var. ”ifadelerini kullandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise Projede yer alan 5 üniversitenin Türkiye projesi olduğunu şöyle anlattı;

"Pilot üniversite, ülkemizde yükseköğretimin yeni bir yön arayış çalışmasıdır. Projede 5 üniversite pilot üniversite olarak başlamıştır ama bu bir Türkiye projesidir, yükseköğretimde dönüşüm projesidir. Dolayısıyla bu projenin hayat bulması, sadece 5 pilot üniversiteye değil, ülkemizin yükseköğretiminin yön bulma çalışmasıdır. Bizler de bu bilinçle diğer rektör arkadaşlarımızla birlikte bu projenin hem yürütülmesi hem de başarısı için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Projenin temel amacı, üniversitelerin yer aldığı şehirlerin kendi değerlerini öncelikle fark etmek, bu değerlerden değer üretmek, bilimsel çalışmalar yapmaktır.”

Daha sonra, pilot üniversite rektörleri tarafından ‘pilot üniversite' olma süreçleri ile ilgili konuşmaların ve sunumların yapıldığı çalıştay, yapılan görüş ve değerlendirme ile sona erdi.