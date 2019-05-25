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Polis 41.28 gram metamfetamin ele geçirdi

Kırşehir’de uygulama yapan polis, 38 plakalı bir araçta 41.

Kırşehir'de uygulama yapan polis, 38 plakalı bir araçta 41.28 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ankara - Kayseri kara yolu üzerinde alınan ihbar üzerine çalışma başlattı. Meytaş Kavşağı üzerinde yapılan uygulamada Kayseri'den geldiği öğrenilen 38 plakalı bir otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan G.K., ve L.D., üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda 41.28 gram metamfetamin ele geçirildi.


Kırşehir Emniyetinde alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden G.K., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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