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Polis, halılara gizlenmiş 51 şişe kaçak içki buldu

Kırşehir’de polis, halıların altına saklanmış 51 şişe kaçak ve sahte içki buldu.

Kırşehir'de polis, halıların altına saklanmış 51 şişe kaçak ve sahte içki buldu.


Bir otomobilde yapılan aramada, bagajda halıların altına saklanmış 51 şişe kaçak ve sahte içki bulundu. 3 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki eğlence mekanları ile alkol satan bazı iş yerlerine kaçak ve sahte içki sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine arama faaliyeti yaptı. Yapılan aramalarda Kırşehir- Kayseri kara yolu Ortaköy kavşağında durdurulan bir otomobilin bagajında, halıların altına gizlenmiş 51 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Kaçak içki sevkiyatı ile ilgili İ.A., A.Y., ve B.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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