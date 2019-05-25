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Polis, otomobilin fren kutusunda uyuşturucu buldu

Kırşehir’de polis ekipleri, uygulama bölgesinde durdurduğu otomobilin fren kutusunda uyuşturucu madde buldu.

Kırşehir'de polis ekipleri, uygulama bölgesinde durdurduğu otomobilin fren kutusunda uyuşturucu madde buldu.


Narkotik ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan temin edilen uyuşturucunun Kırşehir'de satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ortaköy kavşağında yapılan uygulamada durdurulan bir otomobili inceleyen ekipler, aracın el freni kutusunda 988 gram metamfetamin buldu. Satışa hazır paketlenmiş uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, sürücü E.İ.,'yi gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.İ., 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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