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Polis, sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı pazarcıları uyardı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Pazar Esnafı ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti yaptı.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce önleyici polislik hizmetleri kapsamında Kırşehir kapalı Pazar yeri esnafları ile alışverişe gelen vatandaşlar ‘Sahte para, hırsızlık, yankesicilik' olaylarına yönelik bilgilendirildi.




Yapılan çalışmalarda parada sahtecilik, paranın gerçeği ile sahtesinin birbirinden nasıl ayırt edilebileceği, Türk parasını sahtesinden ayırt eden özellikler vatandaşa ve esnafa anlatıldı.



Kırşehirli vatandaş ve esnaftan çevrelerinde gelişen olaylara karşın duyarsız kalınmamasını isteyen polis, terkedilmiş, bırakılmış unutulmuş valiz, çanta, el bagajı, poşet, sırt çantası gibi değerlendirilebilecek, nesneleri görmeleri halinde veya bir suçun işlendiğine tanıklık etmeleri durumunda, her türlü şüpheli durumda zaman kaybetmeden 155 Polis İmdat hattını arayarak veya bizzat Polis merkezine giderek kolluk birimlerine haber verilmesi gerektiği uyarısında bulundu.



Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 155 Polis İmdat, hırsızlık, dolandırıcılık konulu uyarıcı ve bilgilendirici broşürlerden dağıttı.

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