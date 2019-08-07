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Polis, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kurban bayramı öncesinde dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme faaliyetini aralıksız sürdürüyor.



Önleyici polislik faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda kurban alımlarının yoğun yapıldığı canlı hayvan pazarında bilgilendirme faaliyetleri alıcı ve satıcılara yönelik yapılıyor.



Hayvan hırsızlığı, sahte para ve yankesicilik olaylarına karşı alıcı ve satıcılarla yüz yüze temas kuran polis, bilgilendirme broşürleri ve paranın sahtesi ile gerçeği arasındaki farkı anlatıyor.



Yapılan bilgilendirme faaliyeti ile Kırşehirlilerin aileleri ile huzurlu bir bayram geçirmesi bayram süreci ve sonrasında da mağduriyetler yaşanmaması hedefleniyor.

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