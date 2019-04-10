Polislere koreografili kutlama

Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Cacabey Meydanında Atatürk büstüne çelenk sundu. Kırşehir Merkezde gerçekleştirilen törene; Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu ve Emniyet Teşkilatı katıldı.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, "Polis, görevlerini demokratik ve hukuk kuralları içerisinde yerine getirir. Türk Emniyet Teşkilatı kuruluşundan bu yana Anayasa ve kanunlar doğrultusunda vatanın bütünlüğü ve milletin bölünmezliği yolunda Atatürk ilkelerine bağlı kalarak can ve mal emniyetini korumak toplumun huzur ve refahını sağlamak yurtta huzur ve güven ortamı oluşturarak toplumsal barışı temin etmek amacıyla hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen bir teşkilat olmuştur" dedi.

Kaman ilçesinde ise Yeni hayat Ortakulu öğrencisinin yaptığı kavga ihbarı ile öğrenciler 155 koreografisi ile pasta ve konfeti sürprizi yaptı. Öğrenciler oluşturdukları 155 koreografisi ile farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek, polis haftasını kutladı.