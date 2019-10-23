PTT Baş Müdürü Gümüşoğlu, 179. yıl kutlamaları kapsamında Vali Akın'ı ziyaret etti

yıl kutlamaları kapsamında Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Vali İbrahim Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, en köklü kuruluşlardan biri olan PTT'nin kurulduğu günden beri çağın gereklerine uygun olarak yapısını ve hizmetlerini sürekli geliştirdiğini söyledi.

Posta ve Telgraf Teşkilatının 179 yıldır milletimize kaliteli ve sorunsuz bir şekilde hizmet verdiğini belirten Vali Akın, "PTT, köklü geçmişinin verdiği tecrübe ve birikimiyle ülkemizin her köşesinde milletimize hizmet sunmaktadır. 23 Ekim 1840 tarihinde ‘Posta Nezareti' olarak kurulan PTT bugün kargoculuk ve bankacılık gibi önemli hizmetleri de başarı ile yürütmektedir" dedi.

Ziyaret, PTT Baş Müdürü Mehmet Kani Gümüşoğlu'nun 179. Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri hakkında Vali İbrahim Akın'a bilgiler vermesi ve filateli hediye etmesi ile sona erdi.