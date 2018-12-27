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PTT kargo aracı yan yattı: 1 yaralı

Kayseri’den Kırşehir’e gelen PTT kargo aracı yan yattı 1 kişi yaralandı.

Kayseri'den Kırşehir'e gelen PTT kargo aracı yan yattı 1 kişi yaralandı.


Gizli buzlanma nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kargo aracı Kırşehir-Kayseri kara yolu üzerinde yan yattı. Alınan bilgiye göre Kayseri'den kargo yükleyen araç Kırşehir'e geliyordu. Petlaş A.Ş., yakınlarında 38 JK 549 plakalı kargo aracının sürücüsü G.K.,'nın gizli buzlanma nedeni ile aracının direksiyon hakimiyetini sağlayamaması sonrası araç yan yattı. Çevreden bulunanların ve Emniyet güçlerinin de yardımı ile sürücü G.K., yan yatan araçtan çıkartıldı. Polis, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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