PTT, Kırşehir'de Aşıkpaşa PTT Şubesini açtı

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), Kırşehir Ahi Evran Mahallesinde 'Aşıkpaşa PTT Şubesi'ni açtı.

PTT Genel Müdürlüğü, Kırşehir PTT Merkez Müdürlüğüne bağlı olarak 'Aşıkpaşa PTT Şubesi' adıyla yeni bir şube açılışı yapıldı.

Ahi Evran Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde faaliyet gösterecek şubede; kargo, posta ve bankacılık işlemleri yapılabilecek. Yeni açılan mahalle şubesi ile halka daha hızlı hizmet verilmesinin yanı sıra merkez PTT Şubesinde de iş yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.