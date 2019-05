Ramazan ayı öncesi namaz kılmayı tarif eden seccade ve hatim duası seti yoğunluğu yaşanıyor

Kırşehir'de esnaf Ramazan ayı öncesi, namaz kılmayı tarif eden seccade ve hatim duası seti talebi yoğunluğu yaşıyor.

Esnaf Muhammer Çakmak, “Ramazan ayının yaklaşması ile işlerimizde de bu mübarek aya mahsus hareketlilik oluştu” dedi.

Kur'an-ı Kerim, hatim seti satışları ve namaz kılmayı tarif eden seccade talebinin arttığını belirten Çakmak, “Kadınlar özellikle namaz elbisesi noktasında istekte bulunuyor. Her an hazır olan elbiseler kadınların her ortamda namaz kılmasını sağlıyor. Sesli seccade adını verdiğimiz namaz kılmayı öğreten seccade satışlarına da talep var” diye konuştu.

Bunun yanında doğal taşlara da ilgi arttı. Amesit taşı, kalbi olumsuzluklardan koruduğuna inanılan aventurin taşı, hislere karşın duyarlılık sağladığı öngörülen ay taşı, anlayış sağlaması için lal, dolaşım sistemini sağlıklı tuttuğu belirtilen mercan, bedeni güçlendirdiğine inanılan amazonit taşı ilgi görüyor.