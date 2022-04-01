Ramazan Ayı öncesi, pide ve çay ocağı fiyatlarında güncelleme

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de; Esnaf Odaları Birliği Ramazan Ayı öncesinde pide ve çay ocağı fiyatlarında güncelleme yapıldığını duyurdu.

Esnaf Odalarınca yapılan açıklamada, “Son zamanlardan fırın işletmelerinde kullanılan yumurta, un gibi malzemelerin artan maliyetleri dolayısıyla Ramazan pidesi fiyatlarında güncelleme yapıldı. Bu yıl fırınlarda 200 gram boz pide 2,50 Lira, 400 gram boz pide 5 Lira, 400 gram ramazan pidesi (yumurtalı, susamlı) 7 Lira, 200 gram pide hamuru 2,50 Liradan satılacak. Pişirme ücreti ise 1 lira olarak belirlendi. Somun ekmeğin fiyatı ise 2,25 TL olarak devam edecek” denildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, artan maliyetlerin fırıncıları zor durumda bıraktığını belirterek; “Fırıncı esnafımız son zamlardan sonra kâr etmeyi değil, günü kurtarmayı göze alarak dükkânlarını açmaya başladı. Un fiyatlarındaki yükseliş en başta fırıncılarımızı vurdu. Buna rağmen esnafımız elinden geldiğince ekmek fiyatlarına zam yapmaktan kaçındı. Ramazan ayının gelmesi ve yumurta ve un fiyatlarının giderek artması dolayısıyla ramazan pidesi fiyatlarını güncelleme ihtiyacı doğdu. Somun ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik olmadı” diye konuştu

Kahvehane ve çay ocaklarında da fiyat tarifeleri değişti. Esnaftan gelen talepler sonrası alınan karara göre; çay, oralet çeşitleri 2,50 lira (esnafa 2 lira), kahve, kakao, salep 5 lira, ayran, sade soda 4 lira, meyveli soda, kola, gazoz çeşitleri 5 lira, su 2,50 liradan satılacak.