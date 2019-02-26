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Rektör Karakaya, 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayına katıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, AB Türkiye Delegasyonu işbirliği ile 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayına katıldı.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Ankara'da düzenlenen çalıştaya Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya ile yerli ve yabancı davetli katıldı. Türkiye'nin 2013 yılı eğitim hedefinde gelinen aşamaların değerlendirileceği çalıştayda Türk eğitim sisteminde değişiklikler getireceğini anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, çalıştay sayesinde öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmaya yardımcı olacak çalışmalar üretileceğini vurguladı.

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