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Rektör Karakaya, 35. yılını tamamlayan personele teşekkür plaketi takdim etti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Vatan Karakaya, 35. Yılını dolduran personele teşekkür plaketi takdim etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen törende Rektör Karakaya'ya, Üniversite Genel Sekreteri Mehmet Zeki Küçük de eşlik etti.


Görevde 35 yılını dolduran personeli ile bir süre sohbet eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı personeline teşekkür etti.


Kurum personeli ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve tüm personelin her ihtiyacında yanında olduklarını söyleyen Rektör Karakaya, konuşmasında, “Bir personelin çalıştığı kuruma aidiyet beslemesi bizim için çok önemli. Sizler de 30 yılı aşkındır hem kamu hizmetinde hem de üniversitemizde çalışarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine aidiyet duygusuyla bağlısınız. Göstermiş olduğunuz özverili ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi adına hepinize teşekkür ederim”dedi.

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