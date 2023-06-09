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Rektör Karakaya, atanan profesörlere belgelerini taktim etti

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Vatan Karakaya, üniversitede yeni atanan profesörlere belgelerini verdi.


Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitede görev yapan tüm profesörlerle bir araya geldi. Çalışmaları ve emeklerinden dolayı üniversitede görev yapan tüm profesörlere teşekkür eden Rektör Karakaya, görevde olduğu süre boyunca tüm öğretim üyeleriyle birçok proje ve çalışmada yer aldıklarını belirtti. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin akademik ve bilimsel alandaki gelişiminde üniversitedeki tüm profesörlerin çok fazla emeği olduğunu söyleyen Rektör Karakaya, görev süresi boyunca onlarla birlikte çalışmış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. “Birlikte çok güzel işlere imza attık" diyen Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitedeki tüm profesörlere başarılar dileyerek onlara profesörlük belgesi takdim etti.

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