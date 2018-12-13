Rektör Karakaya, 'Pilot Projelerde' gelinen aşamaları YÖK'te anlattı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, YÖK'te tarım ve jeotermal alanında pilot seçilen KAEÜ'si çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesinin üç aşamadan oluştuğunu anlatan Rektör Karakaya, termal suyun aranması, sondaj çalışması ve termal bölgeden proje alanına suyun iletilmesi aşamalarının olduğunu söyledi.

Bu aşamalardan termal bölgeden proje alanına suyun getirilmesi çalışmasının yüzde 80 oranında tamamlandığını ve çalışmanın hızla devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, termal su kaynağının bulunduğu bölge için protokol aşamasına geldiklerini açıkladı.

Kaba Yem Üretim Projesi ile ilgili uygulamalara başlandığını anlatan Rektör Karakaya, "Bölgede örnek uygulama alanlarının bulunması ile ilgili arazi ve üretici taraması yapılarak bölgede ekolojik uygunluğu tanıtıma elverişli ve yayılma potansiyeli olan 5 lokasyon belirlenerek protokol çerçevesinde 238 dekarlık alanda ekimler gerçekleştirildi. 80 dekar yalın tritikale ekilişi ve farklı karışım kombinasyonlarında 70 dekar demonstratif amaçlı ekim gerçekleştirildi. Yatırımcı bir kuyu satın aldı ve ardından altı kuyu daha açtı. Bakanlıkça yatırımcıya arazi tahsisi de yapıldı ve yatırımcı firma ilk aşamada 120 dönüm sera kuracak. Başka bir yatırımcımız, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon projeleri kapsamında pansiyon işletmeciliği ve sağlık turizminin yanı sıra seracılık alanıyla da ilgileniyor. Hayvancılık ve tarım alanında yatırım yapmayı planlayan başka bir firmamız ise Kırıkkale, Çankırı, Ankara ve Kırşehir alternatiflerinden Kırşehir'e yatırım yapmayı planlıyor ve İnnovasyon ile ar-ge çalışmalarını merkeze alacak küçükbaş hayvancılık, kaba yem bitkileri ve seracılıkla ilgileniyor" dedi.