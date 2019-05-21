Rektör Karakaya, ‘Turuncu Bayrak' alan yöneticilere teşekkür etti

KIRŞEHİR (İHA) – KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, engellilere yönelik yaptıkları çalışmalardan dolayı ‘Turuncu Bayrak' almaya hak kazanan yöneticilerle bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı ve 2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni'nde KAEÜ'sinden 8 birimi ‘Mekanda Erişilebilirlik' konusunda engellilere yönelik yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı Turuncu Bayrak almaya hak kazandı.

Rektör, Prof. Dr. Vatan Karakaya engellilere yönelik yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı Turuncu Bayrak almaya hak kazanan 8 birimin yöneticisini makamında ağırladı.

Turuncu Bayrak ödülüne layık görülen 8 birim yöneticisine çalışmalarından dolayı başarılar dileyen Rektör, Prof. Dr. Vatan Karakaya, 8 birimin yöneticisine Turuncu Bayrak ile birlikte belgelerini verdi.

Eğitimde Erişilebilirlik konusunda engellilere yönelik yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu da Yeşil Bayrak ödülüne aday gösterildi.