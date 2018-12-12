Rektör Karakaya, Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansına katıldı

5-7 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konferansta Rektör Karakaya Eğitim Fakültesi tarafından hayata geçirilen Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP)'i anlattı.

Rektör Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde başlattıkları kalite süreci ile Türkiye Yüksek öğretiminin uluslararasılaşmasına katkı sağladıklarını söyledi. Kalite sürecinin ülkedeki tüm üniversitelerde faaliyette olması gerektiğini anlatan ve eğitimde kalitenin önemine vurgu yapan Rektör Karakaya, üniversite olarak amaçlarının yetişmiş insan olduğunu söyleyerek iyi ve yetişmiş insana ulaşmak için de kaliteyi kurum kültürü haline getirmenin gerektiğini dile getirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak kalite çalışmalarına tüm birimlerde devam ettiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, katıldığı konferansta eğitimde kalitenin önemli olduğunu ve bu noktada Ahi Evran Üniversitesinin çıtasını yükselttiğini belirtti.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay, ise 'Akreditasyona Giden En Kestirme Yol: Yeterlik Temelli Eğitim' konulu sunumunu gerçekleştirdi.