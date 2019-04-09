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Rektör Niyazi Can, KAEÜ'si projelerini inceledi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Niyazi Can, Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi projelerini inceledi.



KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya ile buluşan Can, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bölge kalkınmasına katkı sağlayan projeler hazırladığını söyledi.



Dr. Niyazi Can'ın Rektör Karakayayı ziyaretine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay eşlik etti.



KAEÜ'nin fiziki gelişimi ve yapılan projeler hakkında bilgilendirilen Dr. Niyazi Can, Rektör Karakaya ile istişare toplantısı yaptı.

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