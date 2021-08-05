Rektör Vatan Karakaya: "Kırşehir'de, Ahi Evran Anlayışı ile öğrencilerimize kapı aralıyoruz"

Rektör Vatan Karakaya, öğrencilerin hayatlarında dönüm noktalarının birinin zorlu bir eğitim ve öğretim süreci olduğunu aktardı. Üniversite yönetimi ile yaptığı stant ziyaretinde konuşan ve öğrencileri dinleyen Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Lisans ve Ön Lisans programları ile öğrenciyi desteklediğini ifade etti. Karakaya, "Yeni bir hayatın kapıları aralanırken köklü tarihi ve 20 bine yakın öğrencisi ile Ahi Evran Üniversitesi, ailesinin genişlediğini görmek ve öğrencilerin tercihlerinde ilk sıralarda yer alması bizleri mutlu ediyor. Mezun ettiğimiz öğrenciler kadar yerlerine yenilerinin gelmesi ve verdiğimiz akademik programların uygulanabilirliği bizleri de onurlandırmakta" dedi.

Vatanına saygılı bireylerin yetişmesine üniversitenin destek sunduğunu söyleyen Karakaya, "Tarihine bağlı, kültürel miraslarına sahip çıkan sürekli gelişen akademik kalitesi, bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel alt yapıları ile öğrencisini önemseyen bir üniversite olarak vatan ve milletine faydalı bireyler yetiştirmek yegane hedefimiz. Bizler; yeni gelen öğrencilerimize de akademik ve idari kadromuzla destek sunmaya kendimizi de geliştirerek devam edeceğiz. Üniversitemizin bu yöndeki parolası ise gençlerin önemsediği üniversite olmaktır" diye konuştu. Cacabey Meydanında açılan tanıtım stantlarında neden Ahi Evran Üniversitesinin tercih edilmesi gerektiği öğrencilere anlatılıyor.