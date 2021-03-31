Risk haritasında her yer kırmızı renk iken Kırşehir turuncu renk

Koronavirüs risk değerlendirme kriterlerinde İç Anadolu Bölgesi'ndeki tek "turuncu" ili Kırşehir'de, Valilik koordinesinde STK'larla koordine sağlanıp halk virüse karşı bilinçlendiriliyor.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Terme Caddesi'nde düzenlenen "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği sonrasında İç Anadolu Bölgesi'ndeki tek "turuncu" il olmalarının rehavete yol açmaması gerektiğini belirtti.

Vali İbrahim Akın, risk haritasında tek turuncu renkte il olunmasının sevindirici gibi gözüküyor olsa da geriye doğru bir gidiş de olduğunu ifade etti. Tedbirlerin harfiyen uygulanması için Sivil Toplum Kuruluşları ile halkta bilinçlendirme çalışmalarını yürüten Vali Akın, vakaların kaynaklarını analiz ettiklerinde büyük bir bölümünün halen ev içi ziyaretler ve görüşmeler olduğunu gördüklerini de aktardı.

Kırşehir'de, altı ilçe ile birlikte bürokrat ve SKT Temsilcilerinin katılımlarıyla il merkezinde de aktif denetimlere katılan Vali Akın, tedbirler ile yürütülen ve yürütülecek olan faaliyetleri şehirde bulunan paydaşlarla aksaklığa fırsat oluşturmadan yönetiyor.

Vali Akın, koronavirüs hayatımızdan çıkana kadar vatandaşların salgınla mücadelede önemli kurallar olan maske, mesafe, temizlik konularına uymakta hassasiyet göstermelerini ise önemle istiyor. Şehir genelinde ise kurallar Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalarla uygulanıyor.