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Sağanak yağış nedeniyle 1 ahırın çatısı çöktü, 6 hayvan telef oldu

Kırşehir’de etkili olan sağanak nedeniyle çatısı çöken ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kırşehir'de etkili olan sağanak nedeniyle çatısı çöken ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvan telef oldu.



Merkeze bağlı Yeşiloba köyünde, yoğun yağış nedeniyle köy merkezinde bulunan bir ahırın çatısı çöktü. Su basan ahırdaki 6 büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi. Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, veteriner hekimlerle birlikte gittiği Yeşiloba köyünde yerinde incelemelerde bulundu. Öte yandan merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf, Çadırlı Hacıbayram, Yağmurlu Büyükoba köylerinin de yağıştan etkilendiği belirtildi.

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