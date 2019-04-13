Sağlık Bakanlığı'ndan Kırşehir'e 8 ambulans

İl Sağlık Müdürlüğü hizmetine sunulan ambulansların dağıtım törenine; Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Milletvekili Mustafa Kendirli, Garnizon Komutanı Ferhat Kuram, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, İl Müftüsü Mehmet Yaman, Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yahya Şahin, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ayça Ünveren, İdareci ve sağlık personeli katıldı. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Türkoğlu, ambülans servisi başhekimliği bünyesinde 15 istasyonda 202 sağlık personelinin hizmet verdiğini belirtti. Vakalara ulaşım oranının Türkiye ortalamasına göre iyi olduğunu anlatan İl Sağlık Müdürü Türkoğlu; "Kırşehir'de yoğun bakım ambulansı, çoklu ambulans 2 umke aracı, kar paletli ambulans ile birlikte 40 ambulans bulunmaktadır. Başarılı çalışmaları ile 112 servisine teşekkürü borç biliriz" dedi. Kırşehir Merkez, Mucur, Çiçekdağı, Kaman, Akpınar ilçeleri ve İl Dışı Nakil Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarına yapılacak ambulans tahsisleri hakkında konuşan milletvekili Mustafa Kendirli ise konuşmasında, "Acil vaka durumları ve hastalara ulaşma noktasında yeni ambulanslar gücümüze güç katacak. Nereden nereye geldik. Acil Hizmetleri veren diye bir birim yoktu. Kırşehir'de vakalara ulaşma ortalama süremiz 8 dakika" diye konuştu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın sağlık alanında sunulan hizmetleri anlatmasının ardından tören, İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın dua okumasının ardından kurdele kesilerek ambulansların ilgili birimlere teslim edildi. '8 Ambulans 8 Fidan' sloganıyla gerçekleşen törende 8 adet fidan dikimi gerçekleşmesinin ardından ambulanslar konvoy halinde şehir turu atarak görevlendirilen birimlere yönlendirildi.