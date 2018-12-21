Sağlık Bilimleri Enstitüsü ilk mezununu verdi

2017 yılının Şubat ayı itibariyle Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Moleküler Tıp Anabilim Dalında yüksek lisans programına öğrenci alımına başlayan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı yapılan sağlık alanında moleküler çalışmalara katkı sağlamak amacıyla kuruldu.

Danışmanlığını Prof. Dr. Ergin Kariptaş'ın yaptığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programının ilk mezunu olan Tacettin Çiftçi ‘Asma Dalından Elde Edilen Yeni Bir Aktif Karbonun Yapay Mide Ortamında Nikel Adsorbsiyonunda Kullanımının İncelenmesi' isimli tezi ile tez savunma sınavından başarılı olarak yüksek lisans eğitimini tamamladı.