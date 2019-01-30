Sağlık İl Müdürlüğü, karbonmonoksit bilgilendirmesi yaptı

Çevre Sağlığı Teknisyenleri tarafından yapılan bilgilendirme de Pazar yerleri, Terminaller, Kıraathaneler gibi alanlar ziyaret edilerek karbonmonoksit gazının nelere yol açtığı anlatıldı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Renksiz, kokusuz, tatsız, irritan olmayan zehirli bir gaz adıdır karbonmonoksit, doğal gazların tam yanmamasından ve karbon içeren yağ, propan, kömür, tahta gibi maddelerin yanması sonucunda ortaya çıkar. Tüm vücuda oksijen taşıyan Hemoglobin'e karbonmonoksidin bağlanma yeteneği oksijenden yaklaşık 200 kat fazladır. Oluşan karboksihemoglobin (COHb) nedeni ile oksijenin dokulara sunumu azalır. Sonuçta dokularda oksijensizliğe yol açarak etki göstermektedir."denildi.

Karbonmonoksit zehirlenmelerine maruz kalan kişilerde öncelikle yapılması gereken uygulama ise şöyle anlatıldı;

"İlk yardımı yapan, müdahale sırasında kendini ve çevresini korumak için gerekli önlemleri almalıdır. Maruziyet bölgesinden uzaklaşılır. Rahat nefes alınabilecek bir yere, açık havaya çıkarılır. Cam ve kapı açılarak ortam havalandırılır. 112 aranır. Fiziksel egzersizler asgari düzeyde tutulur. Tedavinin köşe taşı oksijendir. Evde kullanılan tüm ısıtma sistemlerinin ve bacaların bakımının düzenli bir şekilde yaptırılmalıdır. Yatarken sobaya asla kömür ilavesi yapılmamalıdır. Soba yakılan odalar sık sık havalandırılmalıdır. Ev ve iş yerlerinde doğal gaz ile kullanılan cihazların bakımları düzenli yaptırılmalıdır" diye tavsiyelerde bulunuldu.