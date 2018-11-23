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Sağlık Müdürlüğü, ‘Altın Dostu İl Ödülü'nü sahiplerine verdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, Türkiye genelinde sürdürülen anne sütünün teşviki programında 2014 yılı itibari ile altın bebek dostu il olarak aldığı ödülü sahiplerine ulaştırdı.



Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay ‘Altın Bebek Dostu' il olarak ödüllendirilen Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, projeyi yürüten Anne Sütü ve Emzirme İl Temsilcisi Ebe Yaşar Eroğlu ve Ebe Semiha Türkmen'e plaketleri İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu tarafından verildi.



Proje kapsamında anne sütünün teşviki amacıyla programında ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi 6. aydan sonra ek besinlere başlanmasının yanı sıra emzirmenin 2 yıla kadar devam ettirilmesi ve emzirme yöntemleri anlatılıyor.

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